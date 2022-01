Maja Ostaszewska o ochronie prywatności dzieci: "Nie robię z nich celebrytów. Chcę, żeby żyły SWOIM ŻYCIEM"

Odczuwają, oczywiście, ale ja się staram to całkowicie jakby zminimalizować. Nie robię z nich celebrytów, oni mają swoje życie. Czasem złośliwie ktoś im coś powie. No tak, ty tak, bo twoja mama jest aktorką, no tak, bo ty jesteś synem Ostaszewskiej, to na pewno gdzieś się tam dostaniesz. Było tak, jak Franek zdawał do liceum. Oni też wiedzą, że to jest takie złośliwe gadanie i że nie ma się tym za bardzo co przejmować - zapewniła.