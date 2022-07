Małgorzata Rozenek cała na biało świeci SZCZUPŁYMI nogami w ultrakrótkich szortach przed studiem "DDTVN" (ZDJĘCIA)

Pamiętam, jak zaproszono mnie na casting do tego programu, więc nie wiedziałam, czego się spodziewać, ja nie miałam żadnego doświadczenia w telewizji - wspomina. Postanowiłam przygotować cały odcinek, a że "Perfekcyjna Pani Domu" był moim jednym z ulubionych programów, który wtedy jako niepracująca mama bardzo lubiłam oglądać, pomyślałam sobie: "Jak nie wiesz, co przygotować, to przygotuj wszystko". Bardzo mi zależało, żeby producenci zobaczyli we mnie "Perfekcyjną", więc wydałam książkę w nakładzie SIEDMIU SZTUK ze zdjęciami (...) Pokazywała mnie ta książka podczas różnych czynności typowych dla Perfekcyjnej Pani Domu, w stylu: w szpilkach czyszczę lustro, w sukience Valentino myję podłogę. Takie typowe zachowania - żartowała Rozenek.