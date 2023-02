Małgorzata Rozenek chwali się luksusową łazienką, a fani zwracają jej uwagę: "Ale brudne okna". ODPOWIEDZIAŁA

Małgorzata Rozenek zdobyła rozpoznawalność w programie "Perfekcyjna pani domu", w którym robiła słynny "test białej rękawiczki". Później z kolei uczyła ogłady uczestniczki "Projektu Lady". Nic więc dziwnego, że celebrytka długi czas utożsamiana była właśnie z wizerunkiem damy, co dodatkowo podkreślały dopracowane w najmniejszych szczegółach stylizacje.

Ostatnio Małgorzata Rozenek najwidoczniej wrzuciła na luz. Na co dzień widywana jest w bamboszach i dresowych spodniach, idąc na siłownię, nie robi pełnego makijażu, a porządki w domu najwyraźniej nie zaprzątają jej głowy do takiego stopnia, jakiego można by oczekiwać od "perfekcyjnej" gospodyni. Przykładem jest ostatni film, jaki gwiazda TVN opublikowała na swoim Instagramie.