Małgorzata Rozenek dzieli się ze światem kolejną złotą myślą: "Przepis na porażkę? Próbować WSZYSTKICH ZADOWOLIĆ"

Magda 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Nie czytam waszego artykuly, ale sie zastanawiam jak to jest ze Radzio Majdan stal sie takim autorytetem. Pilkarz ktory nic soba nie reprezentuje , poza bycie seksoholikiem. W ogole ze ludzie go podziwiaja? Chlop, ktory ani nie napisal ksiazki, ani jakos nie slysze zeby wspieral np. Biedne dzieci... za co go lubiecie? Napiszcie bo nie wiem