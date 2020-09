Małgorzata Rozenek już zaplanowała przyszłość Henryczkowi: "Na pewno pójdzie do szkół, do których chodzą moi chłopcy"

Nasz reporter zapytał Rozenek, czy już od najmłodszych lat w jakiś szczególny sposób stymuluje rozwój synka. Celebrytka zapewnia, że choć nie puszcza mu do snu muzyki klasycznej, z pewnością pośle pociechę do szkół, w których uczą się jej starsi synowie.

My go bardzo kochamy. Wyrywamy go sobie z rąk, mamy wspaniała pomoc przy Henryku. Babcie bardzo kochają. Henryk na pewno pójdzie do szkół, do których chodzą moi chłopcy. Jestem bardzo zadowolona z tego. Najważniejsze, żeby on był kochany - oświadcza.