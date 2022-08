Małgorzata Rozenek kłóci się z internautką, tłumacząc jej, że nie tworzy postów dla podbicia zasięgów. "Jak będę chciała, to wrzucę ZDJĘCIE CYCKÓW"

Wygląda na to, że w życiu Małgorzaty Rozenek nawet jeden dzień nie może upłynąć bez małej afery. Wszechstronna celebrytka, i prawdopodobnie już wkrótce gospodyni Dzień Dobry TVN, wrzuciła w niedzielę na Instagrama niepozorny wpis z okazji długiego weekendu. Uśmiechnięta od ucha do ucha Gosia zapozowała do zdjęć z dmuchanymi akcesoriami plażowymi. Wydawać by się mogło, że nie ma tu nic, do czego można byłoby się przyczepić. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, które tym razem znalazły się w opisie zdjęć.

Dzień dobry. Długi weekend w pełni. Jak go spędzacie? - napisała Rozenek.

Fani Małgorzaty docenili jednak zainteresowanie celebrytki i zaczęli rozpisywać się na temat tego, jak to "leżą i tyją", albo walczą z "zapaleniem krtani". Niestety jedną z internautek pytanie o formę spędzania długiego weekendu wyraźnie rozjuszyło.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Celebryci walczą z inflacją, a Pazurowie łamią prawo przez kabanosy

Serio myślicie, że ją to interesuje? Ostatnie trzy słowa z opisu mają na celu podbicie jej zasięgów. Ona ma o wiele ciekawsze rzeczy do roboty niż czytanie tego, co robi zwykły szary Kowalski - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama.

Na odpowiedź Rozenek nie trzeba było długo czekać. Gwiazda prędko skwitowała, że gdyby zależało jej na taniej popularności, to najpewniej pokazałaby w sieci to i owo.

Weź, nie pisz głupot, co? Gdybym chciała sobie podbić zasięgi, to bym wrzuciła zdjęcie cycków.

Argumenty Rozenek nie przekonały jednak sceptycznie nastawionej fanki. Kobieta dalej obstawała przy tezie, że ulubienica TVN-u tworzy swoje opisy typowo pod instagramowy algorytm.

Jasne. Niesamowicie fascynujące jest czytanie tego, że co druga osoba w komentarzach spędza długi weekend, leżąc brzuchem do góry. A wrzucaj sobie nawet zdjęcia piersi, jeśli chcesz. Nikt ci przecież nie zabroni. Tak samo jak ty mi nie zabronisz myśleć tego, co chcę na temat trzech ostatnich słów z twojego opisu - czytamy w komentarzach na profilu Małgorzaty.

Kto wygrał słowne starcie? Rozenek czy "fanka"?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.