Małgorzata Rozenek posłuchała fanów. Apeluje o wsparcie w walce z szalejącym w Australii ogniem: "Musimy pomóc. To nasz obowiązek!"

linka 33 min. temu

Serce mi peka na mysl o tych misiach koala i innych zwierzetach. Ale Australia to jest bardzo bogaty kraj i dziwi mnie, ze nie zabezpieczyli sie na wypadek katastrofy, biorac pod uwage fakt, ze co roku sa tam pozary ! Brakuje im wszystkiego, samolotow do zrzucania wody, wozow strazackich, a wiekszosc ludzi, ktorzy do tej pory brali udzial w akcji pomocowej to wolontariusze. I jakby tego bylo malo, to w najblizszym czasie ma zostac odstrzelonych ponad 10 tys. wielbladow, bo szukajac wody niszcza ogrodzenia rolnikow.