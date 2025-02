Małgorzata Rozenek przekonuje, że "czasem lepiej po prostu być sobą" i odpowiada na zaczepki, że już NIE PRZYPOMINA SIEBIE

Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej polaryzujących postaci w polskim show-biznesie. Są tacy, którzy uwielbiają jej charyzmę i twarde stąpanie po ziemi. Inni zaś tylko czekają, aż celebrytka wrzuci coś nowego do sieci, by pospieszyć ze srogą krytyką. Nie da się jednak ukryć, że Małgosia wzbudza emocje i ciekawi internautów. Na Instagramie obserwuje ją już bowiem ponad 1,5 miliona użytkowników. I choć nie jest obecnie gwiazdą żadnego TVN-owskiego formatu, to jej gwiazda z całą pewnością nie przyblakła.

Najwięcej emocji wśród internautów wzbudza wygląd "Perfekcyjnej". Rozenek nie ukrywa, że jej odmłodzone lico to nie tylko zasługa drogich kremów i genów. Jakiś czas temu przyznała, że poprawia urodę. W rozmowie z Mateuszem Hładkim zdradziła, że poszła pod nóż.

Czyli to jest chirurg? Czyli jak chirurg, to rozumiem, że to nie była igła, tylko skalpel? - dopytywał wówczas Hładki.

Myślę, że było to i to, i jeszcze bańka chińska i wszystko - wypaliła z przekąsem Rozenek.

Nic więcej dziwnego, że internauci żywo dyskutują na temat odmienionej aparycji Rozenek, gdy ta tylko pochwali się jakimś nagraniem. Tym razem na jej profilu pojawiła się rolka prezentująca ujęcia Małgosi w domowym zaciszu. Miała ona na celu promocję najnowszego filmu "Bridget Jones".

Perfekcja jest przereklamowana… czasem lepiej po prostu być sobą! Już w walentynki premiera najnowszej części: "Bridget Jones: szalejąc za facetem". Może nie wiecie, ale Bridget to moje totalne alter ego, więc z Radosławem wybieramy się w tym roku na randkę do kina! I Was też zachęcam! - napisała.

Małgorzata Rozenek odpowiada na kąśliwy komentarz

W komentarzach nie zabrakło głosów zgadzających się z Rozenek i wychwalających przygody Bridget. Pojawiły się jednak i kąśliwe głosy. Na jeden z takich komentarzy Małgosia postanowiła odpowiedzieć.

Tylko w której części Pani jest sobą… bo z wyglądu już dawno Pani siebie nie przypomina - napisała internautka.

Ja w każdej części swojego życia jestem sobą, tylko czasem zmieniam dekoracje - odparła Małgorzata.

Doceniacie poczucie humoru?

