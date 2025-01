Magdalena Pieczonka zrobiła makijaż Małgorzacie Rozenek. Internauci podzieleni: "Przepiękna" vs. "Nie przypomina samej siebie"

Internauci dywagują na temat twarzy Małgorzaty Rozenek pod nagraniem Magdaleny Pieczonki

Jak dla mnie bomba ; Bosko; Jestem oczarowana. Przepiękna ; Top; Makijaż piękny; Widać ślad po nacięciu pod nosem, ale ogólnie efekt zmian hot ; Super. Pani Rozenek piękna. Zazdro, bo gdybym miała tyle hajsu, to sama bym sobie poprawiła co nieco; Niech zazdrośnice gadają, co chcą, mnie się bardzo podoba i wszystkie zabiegi wyszły na dobre. Makijaż piękny - rozpisują się pod filmem z wykonturowaną Rozenek jej wierni fani.

Dobrze, że oznaczyłaś, bo ciężko poznać. Wygląda pięknie, ale z Małgosią Rozenek ma bardzo mało wspólnego; Czy to obraz wykreowany przez sztuczną inteligencję?; No nie wiem, już nie przypomina samej siebie; To ona?; Zupełnie odmieniona twarz; Wszystkie z jednej linii produkcyjnej - czytamy w komentarzach tych, którzy nie są przekonani co do metamorfozy Małgosi.