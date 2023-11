Małgorzata Tomaszewska drży przed porodem: "Nagle okazuje się, że to mogą być jakieś bardzo poważne sprawy..."

Pudelnica! 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Małgosiu, apropo cc ze jestes mu przeciwna powiedz to kobietom ktorze np. choruja na przewlekle choroby gastroenterologiczne, maja zrosty pooperacyjne po proprzednich operacjach, maja uszkodzone narzady czy maja choroby okulistyczne (pekniete siatkowki, jaskra i inne) czy sa chore kardio, plumonologicznie czy neurologicznie. W ich przypadku samym miodem to jest przeklety pn. Sorry laska ale nie mam zamiaru robic sie niepelnosprawna w imie ciazy i tracic wzrok majac chore siatkowki. Nie chce byc niewidoma, nei chce tego miodu. Bylam nie raz w zyciu cieta, mialam robione na zywca (tak na zywca, bardziej balam sie igly i strzykawy, znieczulenia, niz skalpela, mialam genialnego chirurga z ktorym znam sie jak lyse konie i mu ufam. To samo bylo z licowkami, byla potrzeba by je zrobic i zrezygnowalam bo na ego wchodzilo mi ze musze pilowac szkliwo by zalozyc licowki, balam sie samej kosmetyki, to samo z orto. A tak szczekowka czy endo robcie mi na zywca mam na to we.ane ;) 8ki, kiretaze, dlutowania z niewielkim znieczuleniem, mialam operacja w dziecinstwie i sorry laska ale dla mnie jest to chleb powszedni jak sie dobrze przygotujesz i znasz swoj organizm to bedziesz sie regenerowac bez problemu. Pozatym to jest satyskfakcjonujace kiedy widzisz i czujesz dzien po dniu jak sie regenerujesz. Najgorszy to jest zabieg, pozniej sprawa zrobiona i po juz z gorki. Nie mam zamiaru zdychac z bolu z tortur zwanych potocznie pn, jak ciaza to tylko CC. Tak samo w przyszlosci jestem za Ectolife. To byloby wybawienie dla bezplodnych par czy dla kobiet majacych tokofobie.