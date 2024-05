Małgorzata Tomaszewska pierwszy raz o zwolnieniu z TVP. Nawiązała też do NOWEGO miejsca pracy

Bezrobotna prezenterka skupiła się na pierwszych tygodniach życia narodzonej w lutym córki. W przerwie między karmieniem a przewijaniem małej Laury urządziła sobie małą podróż do niedawnej przeszłości. W tym celu zamieściła na Instagramie kompilację najpiękniejszych wspomnień z czasów pracy w Telewizji Polskiej .

Małgorzata Tomaszewska nie zamierza żegnać się z telewizją

Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem. Teraz chwila na wspomnienia. Jestem wdzięczna za 5 pięknych zawodowych lat w Telewizji Polskiej. Wiele się nauczyłam i wiele przeżyłam. Poznałam ciekawych ludzi, a nawet przyjaciół, co podobno w show-biznesie się nie zdarza - zaczęła kosztujący ją wiele emocji wpis.