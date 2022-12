Mama Ginekolog na święta prawi o swojej przedsiębiorczości: "Zbudowaliśmy firmę za ZERO ZŁOTYCH" (WIDEO)

Rok temu Nicole Sochacki-Wójcicka ze swojego niezdanego egzaminu specjalizacyjnego na ginekologa zrobiła niemal reality show. Najpierw opłakiwała porażkę do telefonu, by później oznajmić, że tak naprawdę część pytań, które pojawiły się na teście, nie są w jakikolwiek sposób potrzebne w zawodzie (!). Próbując ratować wizerunek, Mama Wówczas-Jeszcze-Nie-Ginekolog postanowiła zorganizować świąteczną zbiórkę, która wśród fanów wywołała mieszane uczucia.

Zobacz także: Mama Ginekolog: "Pokazujemy, że zbudowaliśmy firmę za zero złotych"

Instagramerka każe potknięcie stara się przekuć (a przynajmniej sprawić takie wrażenie) w coś o dobrym wydźwięku. Z pewnością ma co niemiara takich opowieści: w końcu razem z mężem prowadzi firmę i liczy, że może kiedyś pojawi się reżyser z Hollywood, który opowie historię jej wielkiego sukcesu.

Na razie Nicole Sochacki-Wójcicka musi zadowolić się możliwością przechwałek w polskich programach. Mama Ginekolog wystąpi w najnowszym odcinku "Miasta Kobiet", gdzie opowie, jak od zera doszła do wielomilionowej fortuny.

Uważam, że jeżeli ktoś coś osiągnie, coś zrobi, to właśnie powinien chwalić tym. Tylko słowo "chwalenie się" ma negatywne nacechowanie, ja bym powiedziała bardziej: powiedzenie o swoim osiągnięciu. To już nie ma negatywnego nacechowania. Pokazujemy, że zbudowaliśmy firmę za zero złotych - będzie opisywać na antenie.