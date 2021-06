Management Maneskin tłumaczy, dlaczego zespół ODDAŁ nagrodę z Sopotu fanom

Kiedy zdawało się, że dzień później emocje po występie Maneskin już nieco opadną, to doszło do kolejnej, dość zaskakującej sytuacji. Po tym, jak muzycy opuszczali hotel, członkowie formacji postanowili oddać fanom nagrodę, którą dostali dzień wcześniej od prowadzących. Złośliwi do dziś twierdzą, że może gdyby wiedzieli, za co ją właściwie dostali, to byliby bardziej skorzy do jej zachowania...