Marcin Gortat wspomina wizytę w Zatoce Sztuki: "Byłem tam raz i nie wróciłem. PATOLOGIA"

nagle nikt w sopocie nie był. nikt nawet o molo nie słyszał. każda z tych osób w mniejszy lub większy sposób przyczyniła się do tego co tam się działo. nie wierzę, że nic absolutnie nic nie wiedzieli. sam borysek ich po części wsypał, bo widać, że mieli taką wiedzę. czy ktoś z nich wyszedł z inicjatywą by zakończyć tą patologię, od której teraz się odcinają? nie. skoro panie gortat pan wiedział co to za syf to może wypadałoby wcześniej się tą sprawą zainteresować. rodzice tych dzieci to drugi temat. ale należy pamiętać o tym, że jak jest popyt to jest i podaż. gdyby nie było takiego kubusia albo jareczka to tych dzieci by tam nie było.