Krzysztof Zanussi odpowiada na oskarżenia Sylwestra Latkowskiego: "Chodzi o to, by kogoś SPONIEWIERAĆ PUBLICZNIE"

Jak człowieka spotyka taka niegodziwość, niesprawiedliwość, to jest bardzo przykro. Szczególnie, że spotyka mnie to ze strony, z którą nie toczyłem żadnej wojny. Ale tak to bywa w życiu (...) To jest już druga fala. To już raz wypłynęło. Mówiłem o tym w wywiadach, pisałem o tym w swojej książce. Żeby nie było wątpliwości, podawałem nawet litery imienia i nazwiska człowieka, o którego chodziło. Ale to wszystko bezcelowe, bo tutaj chodzi o to, by kogoś obrzydzić, sponiewierać publicznie. To tym razem mi się zdarzyło i jest mi bardzo przykro - mówił reżyser.