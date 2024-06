Marcin Hakiel i Dominika chwalą się romantyczną SESJĄ CIĄŻOWĄ. Fani zachwyceni: "Naturalni, szczęśliwi, nic na pokaz" (ZDJĘCIA)

Marcin Hakiel i Dominika chwalą się romantyczną sesją na tle zachodu słońca

Ciążowa sesja Dominiki i Marcina Hakiela rozczuliła internautów

Szczęścia dla Was; Pięknie! Naturalni, szczęśliwi, nic na pokaz, rzadko dzisiaj spotykane. Serdecznie gratuluję; Super para; Pięknie wygląda przyszła mamusia, śliczna; Fajnie widzieć szczęśliwych ludzi; No i bardzo dobrze, wspaniała decyzja, powodzenia; Dużo szczęścia, kochajcie się na zawsze; Super miło się na Was patrzy - zachwycali się internauci.