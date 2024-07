Marianna Schreiber chce się BIĆ z Martą Lempart. Aktywistka odpowiada: "To HOMOFOBKA"

Wyzywam Martę Lempart do walki. Kto ci dał prawo mówić w imieniu polskich kobiet, a w tym w moim? Ucisz się w końcu, bo nawet patrząc na frekwencję tych sabatów, to mało kto ma ochotę ciebie słuchać. Kiedy widzę tą odrażającą personę, to automatycznie mam ochotę rozwiązać to w sposób związany z freak fightami. Jestem w stanie podjechać gdziekolwiek "tu i teraz" - napisała Marianna.

Marta Lempart odpowiada Mariannie Schreiber

To jest taka osoba, co szczuła na dziewczynę w tramwaju, bo miała tęczową torbę? To jest homofobka. Ta dziewczyna, na którą ona szczuła, to była naprawdę jakaś nastolatka z tęczową torbą. Wrzuciła jej zdjęcie na Twittera i napisała coś tam, że "won z mojego miasta" czy coś takiego. To było okropne absolutnie - powiedziała Lempart.