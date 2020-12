Marina Łuczenko cieszy się, że syn śpiewa jej piosenkę o show biznesie. "Jest moim NAJWIĘKSZYM FANEM"

Magda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 353 2 Odpowiedz

Ona ma totalną obsesję na punkcie show-biznesu i tego jak odbierają ją ludzie. To, że napisze 10 piosenek, w których mówi jak to ma wszystkich gdzieś i jest ponad zwykłymi śmiertelnikami, nie oznacza, że tak jest w rzeczywistości. Gdyby jej to nie interesowało, to pisałaby o miłości, dziecku, szczęściu, itd., a nie bez przerwy przeżywała artykuły o sobie na Pudelku i to, że ludzie jej nie lubią.