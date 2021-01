Marina Łuczenko planuje zakup PUDELKA. "Wychowałam się z tą rasą"

Gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Nigdy nie zrozumiem ludzi, których interesują tylko i wyłącznie pieski rasowe... Te ze schroniska są gorsze, bo większość jest po przejściach? Otóż nie! Ja mam swoją psinkę ze schroniska, już 10 miesięcy i jest najcudowniejszym psem pod słońcem!😍 Jest po przejściach, po wypadku, początki były troszkę trudne, ale to jak w większości przypadków piesków ze schroniska.. Po prostu trzeba dać takiemu zwierzakowi czas na zaklimatyzowanie się. To zupełnie normalne..Jeżeli my jako ludzie damy takiemu pieskowi ogrom miłości, to uwierzcie, że każdy zwierzak po przejściach jest w stanie odwdzięczyć się Nam prawdziwą przyjaźnią i miłością. To niesamowite patrzeć na przemianę schroniskowego psiaka... Moja kochana sunia bardzo szybko nauczyła się chodzić na smyczy, załatwiać na zewnątrz, była bardzo pojętna..mimo, że to piesek z dziczy.. Teraz jest typową miastową, pełną energii damą, 😂😍❤ Także zawsze będę nawoływać do adopcji, co by kto nie mówił! ❤#adoptujniekupuj Każdy pies potrafi kochać, dajmy mu tylko szansę na nowy dom... Nie idźmy na łatwiznę. Gwiazdy mając tyle pieniążków, powinny adoptować pieski ze schronisków. To wspaniały uczynek..