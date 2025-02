Mariola Bojarkska Ferenc rozprawia o seksie po 60.: "Trzeba szukać innych PODNIET, żeby to było fajne"

Seks jest bardzo ważny na każdym poziomie - apeluje Mariola. Oczywiście po tylu latach jest inny, bo na początku ludzie się poznają, jest duża namiętność, potem trzeba szukać innych podniet, żeby to było fajne. Byłam zawsze ciekawa, jak to jest w dojrzałości, zresztą badania mówią, że jest lepiej, bo my kobiety nie obawiamy się zajścia w ciążę. Więc ten seks jest bezpieczny. Wiemy, co lubimy, a czego nie. Czasem sięga się po nowe.