Mariola Bojarska-Ferenc poszła do ślubu w CZARNEJ SUKIENCE. Trenerka pokazała archiwalne zdjęcia z okazji 33. rocznicy (FOTO)

Mariola Bojarska-Ferenc świętuje 33. rocznicę ślubu. Tak wyglądała w urzędzie

Kocham Cię za to, że nie masz żadnych kompleksów, za to, że jesteś taki mądry i zawsze służysz mi pomocą, za to, że tak pięknie wychowałeś naszych synów, a jednego z nich od początku traktowałeś jak swoje kochane dziecko. Myślałam, że kobietę z dzieckiem nikt nie pokocha. Za to, że dajesz mi wolność w realizowaniu siebie, moich pasji i wspierasz mnie, za to, że jak jestem chora, to dbasz o mnie i przynosisz mi do łóżka herbatę. Za to, że mnie rozumiesz i nie pozwalasz, by moje skrzydła w walce o cel opadły. Wreszcie za to, że mnie kochasz pomimo, a nie za coś, a tych "pomimo" jest dużo. Kocham Cię. Jestem najszczęśliwszą kobietą, że Cię mam - czytamy dalej.