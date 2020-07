Marta Linkiewicz została... "ambasadorką" marki kosmetycznej, z którą walczą Deynn i Majewski? "Promuje ich na Instagramie"

fakty 22 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Gdyby ktoś się zastanawiał... Z jej fejmem” było tak: Najpierw małe grono ludzi zaczęło ja obserwować dla tzw. „beki”, następnie zaczęła stopniowo kupować followersow (o czym wielu ludzi nie wie). A później, gdy już miała tych obserwatorów trochę to ludzie ja obserwowali na zasadzie psychologii tłumu - obserwują inni, to i ja. No i jeszcze niektóre media zaczęły o niej pisać, walki w Fame MMA... To pokazuje jak łatwo jest dziś być „kimś znanym”.