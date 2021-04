Mateusz Damięcki żali się: "Zaznaczam nadchodzące dni czarnym krzyżykiem jako Z GÓRY PRZEGRANE"

Nie wygrałem kilku castingów, teatry zamknęli na kolejne prawie dwa tygodnie, przedszkola nadal zawieszone, w kalendarzu zaznaczam nadchodzące dni czarnym krzyżykiem, jako z góry przegrane. Przepraszam też za wszystkich znajomych z branży, którzy polecieli samolotem w pogoni za nadzieją. Czekam na wynik jeszcze jednych próbnych zdjęć, trzymajcie kciuki, żeby dostał to kto inny, bo jeszcze musiałbym się uśmiechnąć. A teraz do boju i hejtować tych, którym lepiej, cieplej i weselej . Wasz Matt.

No to do czego właściwie namawiasz? Gdziekolwiek jesteśmy, ważne żebyśmy byli odpowiedzialnymi i dobrymi ludźmi dla siebie i tych, co wokół nas. Ściskam - a jak wygrasz, to też nie musisz się uśmiechać - odpisał Mateuszowi Rafał Zawierucha.