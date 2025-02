Mąż Agnieszki Kotońskiej ma NOWE ZĘBY! Rozpłakał się, gdy je zobaczył

Agnieszka zapowiada, że teraz chciałaby skupić się na rozwoju kariery. Mimo kolejnych telewizyjnych wyzwań małżonkowie podkreślają, że najważniejsze co mają, to miłość. Kotońska nie zapomina więc o najbliższych. Teraz towarzyszyła mężowi podczas spełniania marzenia o nowym uśmiechu.

Spełnione marzenie Artura Kotońskiego

Artur Kotoński wybrał się do kliniki stomatologicznej w Szczecinie, by zadbać o uśmiech. Po tym, jak zobaczył swoje nowe dolne zęby, nie mógł powstrzymać emocji i polały się łzy wzruszenia.

Wzrusz... widać, że to naprawdę było marzenie; Wspaniały efekt; Wzruszyłam się. Marzenia są po to, by je spełniać; Artur, cudowna przemiana; Super, Artur, spełniaj marzenia; Brawo Artur; Najlepsi - czytamy.