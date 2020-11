Meghan Markle jest w drugiej ciąży? Tabloidy już publikują "DOWODY"...

Bardzo mocno przeżywała wybory i chciała zabrać głos. Ona i Harry pokłócili się o to, wybiegła z domu, zadzwoniła do znajomego, który ma prywatny odrzutowiec i planuje podróż do Meksyku - twierdzą dziennikarze tabloidu.

Pod koniec października pojawiły się za to doniesienia, że prawnicy Meghan zwrócili się do londyńskiego sądu z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia procesu celebrytki przeciwko tabloidowi Mail on Sunday. Sprawa miała trafić na wokandę w styczniu 2021 roku, Markle wnioskowała jednak, by odbyła się ona "znacznie później", zachowując powody swej prośby w tajemnicy. W efekcie sąd zdecydował, że proces rozpocznie się dopiero przyszłej jesieni - niektórzy zmianę terminu wiążą właśnie z potencjalną ciążą księżnej.