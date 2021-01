Meghan Markle NIE BĘDZIE towarzyszyła księciu Harry'emu w podróży do Londynu. Odmówiła z powodów "praktycznych i osobistych"

O ile do tej pory Harry zawsze murem stał za żoną i bronił jej racji niczym lew, teraz do księcia zaczynają docierać następstwa wyprowadzki z rodzinnej Anglii. Przyzwyczajony do brytyjskich realiów 36-latek ponoć kompletnie nie potrafi odnaleźć się w kalifornijskiej rzeczywistości, co w rezultacie skutkuje kolejnymi awanturami z małżonką.