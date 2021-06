Meghan Markle NIE POJAWI SIĘ u boku Harry'ego podczas odsłonięcia pomnika księżnej Diany!

Choć od czasu pamiętnej spowiedzi Meghan Markle i księcia Harry'ego u Oprah minęły już ponad 3 miesiące, to między Sussexami i royalsami wciąż trudno mówić o zgodzie. Co prawda spodziewano się, że śmierć księcia Filipa i narodziny drugiej córki pary zbliżą ich nieco ze słynną rodziną, jednak wszystko wskazuje na to, że do przełomu jeszcze daleka droga.