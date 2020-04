Meghan Markle prawi o SŁONIACH w najnowszym "wywiadzie": "Zaczęłam rozumieć, jak dużą rolę odgrywamy w życiu tych zwierząt"

Odkąd Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się opuścić Wielką Brytanię i rozpocząć "życie na własną rękę" w ojczyźnie aktorki, co rusz na wokandę powraca temat wywiadu, którego mieliby udzielić buńczuczni Sussexowie. Choć rodziców Archiego wiążą z mediami wyjątkowo napięte stosunki, o czym świadczą ich wysłane ostatnio do brytyjskich tabloidów listy, Markle ponoć zależy na tym, by wytłumaczyć kontrowersyjną decyzję i odzyskać utracone przez "Megxit" poparcie publiczne.