Meghan Markle przemówiła w Kolumbii. Zabłysnęła znajomością hiszpańskiego i wspomniała o Lilibet: "W wieku trzech lat..."

Choć Meghan Markle i książę Harry z pełnienia książęcych obowiązków zrezygnowali już przeszło cztery lata temu, wciąż często zachowują się jak pełnoprawni członkowie rodziny królewskiej, odbywając oficjalne wizyty do kolejnych krajów.

Od paru dni Meghan Markle i książę Harry są w Kolumbii, gdzie udali się promować działania swojej fundacji, a dokładnie projekt związany z ochroną młodych ludzi w mediach społecznościowych. Podczas pobytu w Ameryce Południowej rodzice Archiego i Lilibet tradycyjnie uczestniczyli w ogromie spotkań, które odbiły się w mediach szerokim echem.

Meghan Markle przygotowała przemówienie po hiszpańsku

W niedzielę Sussexowie pojawili się w otoczonym grupą kilkudziesięciu uzbrojonych policjantów i żołnierzy teatrze znajdującym się w mieście Cali. Tam Markle w towarzystwie m.in. wiceprezydent Kolumbii Francii Marquez wygłosiła przemowę w języku hiszpańskim. Jak podaje "Daily Mail", była aktorka po raz kolejny nawiązała do swojego nigeryjskiego pochodzenia i opowiedziała o tym, jak w wieku 11 lat napisała list do Procter & Gamble, zwracając uwagę na dyskryminującą kobiety reklamę mydła.

Chciałabym zacząć po hiszpańsku, ponieważ jesteśmy w Waszym kraju, ja i mój mąż, i czuję zobowiązanie względem Kolumbii - zaczęła przemówienie.

To niesamowite, bardzo, bardzo dziękuję. Kultura, historia, wszystko podczas tej podróży było jak marzenie. Przepraszam, jeśli mój hiszpański nie jest doskonały, ale nauczyłam się go 20 lat temu w Argentynie. Próbuję, ponieważ czuję tę wspólnotę i to uczucie jest najlepsze na świecie - kontynuowała.

Meghan Markle wspomina historię z dzieciństwa

W młodym wieku miałam ogromne szczęście, że czułam, że mój głos jest słyszany -rozpoczęła wspomnianą historię z dzieciństwa. I myślę, że to luksus, na który wiele młodych dziewcząt i kobiet często nie może sobie pozwolić. Miałam 11 lat i być może znacie tę historię. Widziałam reklamę, którą uważałam za seksistowską, i napisałam w tej sprawie list, kilka listów, po czym reklama została zmieniona. Kiedy masz 11 lat, bardzo szybko zdajesz sobie sprawę, że Twój mały głos może mieć bardzo duży wpływ - mówiła do zebranych.

Meghan Markle o mamie i córce

W pewnym momencie Meghan wspomniała też o najbliższych jej kobietach: mamie i córce.

Inspirację znajduję w wielu silnych kobietach wokół mnie. Moja mama jest jedną z nich. Życie jest pełne niespodzianek i może być dość skomplikowane - powiedziała, dodając:

Zachęcam naszą córkę... (....) W wieku trzech lat odnalazła swój głos i jesteśmy z tego bardzo dumni.

Meghan Markle o działaniach swojej fundacji

Następnie 43-latka już bezpośrednio nawiązała do swojej fundacji.

Tak więc praca, jaką wykonujemy z naszą Fundacją Archewell oraz nasza praca jako rodziców polega na tym, aby zapewnić młodym dziewczętom poczucie, że ich głos jest słyszany, a także, aby młodzi chłopcy byli wychowywani tak, by słyszeć te młode kobiety. (...) To nie jest coś, co może wyłącznie znajdować się w rękach samych kobiet - mówiła, kontynuując:

(...) Mój mąż to wspaniały dowód na to, jaką rolę odgrywają mężczyźni we wzmacnianiu pozycji kobiet i pozwalaniu im wiedzieć, że ich głos jest słyszany.

Na koniec żona Harry'ego dodała:

Dlatego niedawno uruchomiliśmy program o nazwie sieć rodziców, który jest przeznaczony dla rodziców, którzy stracili dzieci lub doświadczyli najgorszych możliwych wyzwań i najgorszego poziomu żałoby w wyniku krzywd w Internecie. Umożliwienie tym matkom, tym rodzicom wysłuchania, ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy.

Po wszystkim książę dołączył do swojej ukochanej na scenie, by zrobić sobie pamiątkowe grupowe zdjęcia.

