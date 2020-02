Meghan Markle skopiowała przemówienie byłej pierwszej damy USA?

Adka 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Robicie sztuczną nagonkę teraz. To przemówienie było 5 LAT TEMU! Każdego można zaszczuć w ten sposób A w ogóle to była klasyczna parafraza tego tekstu, nie pierwsza zresztą i Meghan się wcale z tym nie kryła więc o co ten raban? Pudlu jesteś obleśny!