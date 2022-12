Mel C nie miała być największą gwiazdą Sylwestra Marzeń? TVP ma wkrótce ogłosić GŁÓWNEGO artystę. "To duże nazwisko"

Tegoroczny sylwestrowy koncert TVP już zdążył wywołać niemałe zamieszanie w rodzimych mediach. Wszystko to rzecz jasna za sprawą Melanie C. Zaledwie kilka dni po tym, jak stacja ogłosiła, że była Spicetka wystąpi na scenie w Zakopanem, ta postanowiła odwołać koncert w Polsce. Jak wyjaśniła Mel C w oświadczeniu, dotarły do niej informacje kłócące się z jej poglądami na temat "grup społecznych, które wspiera". Wielu uznało, że decyzja wokalistki mogła być związana z faktem, iż ta aktywnie wspiera społeczność LGBT+. Rezygnacja Mel C z udziału w Sylwestrze Marzeń spotkała się z wieloma pozytywnymi reakcjami ze strony internautów. Cała sprawa zwróciła również uwagę zagranicznych mediów.

TVP wkrótce ujawni kolejną zagraniczną gwiazdę Sylwestra Marzeń?

Telewizja Polska zdążyła już odnieść się do ogłoszenia Mel C, publikując na swojej stronie specjalny komunikat. Przedstawiciele stacji nazwali decyzję Sporty Spice "niespodziewaną" i stwierdzili, że została ona podjęta "pod naciskiem internetowych komentarzy". Wiele wskazuje jednak na to, iż rezygnacja brytyjskiej wokalistki wcale nie będzie dla TVP tak dużym ciosem, jak mogłoby się wydawać. We wtorek w mediach pojawiły się bowiem informacje, że stacja już wkrótce planuje ogłosić kolejną zagraniczną gwiazdę, która wystąpi na scenie w Zakopanem.

Wszystko za sprawą rozmowy wiceburmistrz Zakopanego, Agnieszki Nowak-Gąsienicy, z Onetem. W wywiadzie dla serwisu kobieta nie ukrywała, że była nieco zdziwiona na wieść o tym, że Mel C jednak nie wystąpi dla publiczności Sylwestra Marzeń i żałuje, że gwiazda nie pojawi się na wydarzeniu. Jednocześnie Nowak-Gąsienica zapewniła jednak serwis, iż nawet bez występu Sporty Spice koncert TVP pozostanie atrakcyjny dla widzów.

Z prezesem TVP czy dyrektor artystyczną koncertu jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Oczywiście szkoda, że była członkini Spice Girls u nas nie zaśpiewa, ale jestem przekonana, że koncert nie straci na tym pod względem atrakcyjności - przekonywała wiceburmistrz Zakopanego w rozmowie z Onetem.

Kto wystąpi na Sylwestrze Marzeń TVP? "To będzie ktoś o naprawdę dużym nazwisku"

Co ciekawe, w rozmowie z Onetem Agnieszka Nowak-Gąsienica stwierdziła także, że Melanie C wcale nie miała być największą gwiazdą tegorocznego Sylwestra Marzeń. Jak zdradziła wiceburmistrz Zakopanego, władzom stacji udało się zaprosić do Zakopanego artystę naprawdę dużego kalibru. Mało tego, według kobiety Telewizja Polska już wkrótce wyjawi, kto będzie główną atrakcją widowiska i powita Nowy Rok wraz z widzami stacji.

[Mel C - przyp. red.] To oczywiście duże nazwisko, ale wokalistka miała być na drugim/trzecim miejscu, jeśli chodzi o ranking gwiazd sylwestra w Zakopanem. Myślę, że za kilkadziesiąt godzin TVP ogłosi, kto będzie tą główną gwiazdą, która zaśpiewa pod Giewontem. To będzie ktoś o naprawdę dużym nazwisku - powiedziała Nowak-Gąsienica w rozmowie z Onetem.

Przypomnijmy, że TVP już kilkakrotnie raczyło widzów sylwestrowych koncertów występami zagranicznych gwiazd. W 2018 roku szerokim echem w mediach odbił się występ twórcy "Despacito" Luisa Fonsiego, który zaśpiewał z playbacku, wzbogacając się przy tym o okrągłe 450 tysięcy złotych. Przez lata bawiący się w Zakopanem Polacy mogli także podziwiać na scenie m.in. Thomasa Andersa z grupy Modern Talking, Natalię Oreiro, Alvaro Solera czy Limahla. W ubiegłym roku zaproszenie stacji przyjął natomiast Jason Derulo. Po występie wokalisty nie brakowało głosów, że publiczność wydarzenia niezbyt doceniła show w jego wykonaniu. Na szczęście artyście udało się przynajmniej poznać Marylę Rodowicz...

Jak myślicie, kto będzie kolejną wielką gwiazdą Sylwestra z TVP?

