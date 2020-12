Menedżerka Anny Lewandowskiej odpowiada na KRYTYKĘ OKŁADKI "Elle" z trenerką: "Są różne metody osiągania celu"

leks 15 min. temu zgłoś do moderacji 24 2 Odpowiedz

Straszenie pozwem i ogromna kara pieniezna jest jeszcze gorsze od konkretnego pozwu, bo jest perfidnym wykorzystaniem swojej uprzywilejowanej pozycji do tego, by zamknac innym usta, nie majac ku temu zadnego prawa. Po drugie - cala krytyka Ann byla uzasadniona i nie miala nic wspolnego z szerzeniem klamstw nt. jej biznesow. Po trzecie - ciagle nie rozumiem sensu tego filmiku, gdy mloda, szczupla i bajecznie bogata laska naklada sobie poduszke na tulow, jednoczesnie prezentujac swoje gole zgrabne nogi na wysokich szpilkach i tanczac seksi jak w pole dance. To mialo niby symbolizowac odwage do brzydoty? Mialo byc zabawne? Bo jesli tak to gratuluje poczucia humoru, taktu i wyczucia kontekstu. Narcyzm w czystej postaci.