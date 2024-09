Metamorfoza trwa: Agnieszka Kotońska szykuje się do operacji biustu. Już rozgląda się za specjalistą: "Kolejne marzenie na mojej drodze"

Agnieszka Kotońska marzy o operacji biustu? Już szuka specjalisty

Kotońska została zapytana przez jednego z internautów o to, czy przeszła operację biustu. Okazuje się, że jeszcze nie, ale słowo "jeszcze" jest tu kluczowe, bo ma to w planach na najbliższą przyszłość. Zapewniła, że jak już do tego dojdzie, to oczywiście nie będzie trzymała instagramowej widowni w niepewności.