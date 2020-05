Michał Wiśniewski komplementuje Jarosława Kaczyńskiego: "JEST GENIUSZEM!"

hgkbk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Człowieka, który jak nigdy wcześniej w historii, zaczyna zdawać sobie sprawę, kim jest w istocie. Zaczyna rozumieć swoją rolę i swoje miejsce we Wszechświecie. Patrząc na aktualną sytuację, fikcyjną pandemię i epidemię strachu, paniki i paranoicznych rozwiązań, łatwo dojść do wniosku, że elitom ewidentnie się gdzieś spieszy. Domniemać można celu tak przyspieszonych, zorganizowanych działań. Możemy się jedynie domyślać, czy bezczelna jawność ich działań wynika z tego, że mają oni ludzi za kompletnych idiotów, czy rzeczywiście za wszelką cenę jak najszybciej chcą doprowadzić do stworzenia rządu światowego. Jak wspomniałem, nigdy wcześniej w historii naszej planety nie dochodziło do sytuacji, w której tak znaczna część populacji budziłaby się ze snu i stawała w poprzek ogólnie przyjętym, systemowym zasadom życia. Coraz więcej nas zaczyna rozumieć grę, w którą gramy i wcale nam się to nie podoba. Co więcej, widząc absolutną bezkarność osób, uważających się – tak – za nadludzi, w naturalny sposób czujemy frustracje i bunt. Są środowiska, wznoszące otwarty sprzeciw, uświadamiające bliźnich, w jaki sposób funkcjonuje nasz świat. Jest również, oczywiście, grupa osób głęboko śpiących i musimy im na to pozwolić. Nie można siłą przebudzać dusz, które na tym etapie swojego procesu jeszcze tego nie potrzebują. Możemy odgrywać swoją rolę, po prostu robiąc swoje, uzyskując coraz większą świadomość świata i zmieniać swoją własną przestrzeń, i to ostatecznie przyniesie nam największą korzyść. Naprawdę głęboko zadumać się można, czy eskalacja nadużyć, która w tym momencie dosłownie zalewa naszą codzienność, nie jest wymierzona w nas z jakiegoś konkretnego powodu. Budzimy się. Rezonans Schumanna stale wzrasta. W dobie internetu, który stał się obosiecznym mieczem korporacji, możemy w czasie rzeczywistym dzielić się informacjami. Wzrastamy, masowo zaczynamy samodzielnie myśleć i podważać. W wykładniczym tempie pojawiają się osoby podające w wątpliwość aktualny porządek świata i niebojące się o tym mówić głośno. Cała korono-sraczka wydaje się być z tej perspektywy jedynie ostatnim, łabędzim śpiewem systemu. Próbą zmasowanej akcji, kontroli i depopulacji ludności Ziemi, która w ostatecznym rozrachunku, jakkolwiek podstępna i cwana nie była, po prostu nie może się udać. Nie można oprzeć się wrażeniu, że pseudo władcy naszej rzeczywistości bardzo, bardzo daleko zagalopowali się w swoich własnych wizjach i patologicznych dążeniach. Owszem, ludzi można zastraszać, łamać, terroryzować, ale z całą ludzkością nie można tego zrobić. Jesteśmy częścią natury, jesteśmy dziećmi Wszechświata, coraz śmielej czerpiąc z jego mocy, nadając właściwy kierunek naszym życiom za sprawom kontaktu z wewnętrznym przewodnikiem. Poprzez nasze przebudzające się serca uzyskujemy akces do energii obcych terrorowi i represjom. Przez całe wieki udawało się ludność Ziemi trzymać w szachu. Strachu. Lęku dosłownie o wszystko.To nie może się dłużej udać, ponieważ fala przebudzenia została już w naszej rzeczywistości uruchomiona i krążąc w energiach planety, ciągnie za sobą coraz nowe i nowe dusze. W istocie – Ziemia już wybrała. Wybrała wzrost i ewolucję. Teraz od nas zależy, w jaki sposób ten proces zostanie zakończony. Najpiękniejszym i najbardziej potężnym narzędziem buntu wobec obecnej sytuacji jest skupienie się na sobie i swojej przestrzeni. To ogromnie ważne, ponieważ z mądrości serca będziesz umieć rozpoznać to, co musisz dzisiaj zrobić. Już teraz w społeczności pojawiają się liderzy, jak Brian Rose z London Real, którzy jawnie w działaniu i słowie prezentują postawę obrony wartości i wolności słowa. Jest nas na planecie tylu, że jeśli każdy z nas rozpoznałby swoją rolę i wyzbył się ograniczającego lęku, moglibyśmy wzniecić prawdziwą