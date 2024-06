Miły gest Lewandowskich. Robert ZAPROSIŁ FANA do loży VIP, a jego mama cyknęła sobie z nim fotkę: "Kibic na dobre i na złe" (FOTO)

Euro, Euro i po Euro. To koniec przygody biało-czerwonych z turniejem, którą nasza drużyna kończy na ostatnim miejscu w grupie D. Co prawda spotkanie Polaków z Francuzami zakończyło się remisem, ale po poprzednich przegranych meczach nie miało to niestety większego znaczenia. Rodacy (i nie tylko) kibicowali naszym do samego końca.