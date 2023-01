Monika Chwajoł chwali się zdjęciem sprzed lat: "Ciemne włosy, bez sztucznych rzęs, STARY NOSEK" (FOTO)

Kamila 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niniejszym odbieram tytuł naukowy Andzi. Dla mnie ktoś kto nie wie że Kontroler Finansowy powinien być czystszy niż żona Cezara to na pewno na cudzych notatkach jechał i tak mu już zostało. Przez pół roku robiłam poprawnie raporty za Kontrolera Finansowego jednocześnie robiąc płatności i środki trwałe, Andzia na dwa tygodnie przed odejsciem wychwalała mnie za efektywnosć a jak odeszlam to się nagle okazało że jestem jakaś niedorobiona i mogę tylko kartki do segregatora wkładać? Ja dostałam od Andzi umowę na "zarządzanie działem księgowym". Od kiedy to osobie bez wyższego wykształcenia się takie umowy wręcza? Niech ona nie kręci. Jakbym była taka ograniczona to ona by pod niebo z radości skakała po moim odejściu. Po prostu jest strasznie zazdrosna o pieniądze i bała się o swoją pozycje. I tyle. Ja i tak nie mówię wszystkiego co o niej wiem choć nie powinnam mieć żadnych skrupułów bo sądząc po tym co mnie spotkało to co ona powiedziała o mnie było o wiele, wiele gorsze.