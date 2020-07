Monika Kuszyńska wraca wspomnieniami do wypadku: "CZUŁAM DO SIEBIE ODRAZĘ"

Szczęśliwi Monika Kuszyńska z mężem spacerują za rękę

Mimo paraliżu wokalistka stara się wieść względnie normalne życie. Monika założyła rodzinę i dalej koncertuje. Nie oznacza to jednak, że na samym początku było jej lekko. W rozmowie z Agatą Młynarską Kuszyńska wróciła wspomnieniami do pierwszych chwil po wypadku, przyznając, że wówczas nie mogła pogodzić się z diagnozą, którą usłyszała od lekarzy:

Przez kilka miesięcy nie mogłam spojrzeć w lustro, czułam odrazę do siebie. To było straszne, jakby ktoś włożył mnie w inne ciało, którego nie akceptuję. Ale to dało mi siłę i poukładało moje wartości - wspomina w programie Agata się kręci.

Dużo się mówi o litości. Miałam jedną taką sytuację na początku, kiedy zaczęłam wychodzić z domu. Byłam z moją siostrą i przyjaciółmi w restauracji. Wtedy jeszcze byłam zahukana, bałam się. To było wielkie wyjście, czułam, że wszyscy się gapią. To był problem w mojej głowie. Trafiliśmy na parę starszych ludzi i pan zwrócił się do mojej siostry ze współczuciem. On chciał dobrze: "My też taką mamy w domu". To mnie ukłuło - opowiada Kuszyńska.