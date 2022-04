Muza 75-letniego miliardera Patrycja Tuchlińska odsłania kulisy luksusowego życia na wakacyjnym wypadzie z bąbelkiem (ZDJĘCIA)

Becky 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Nie chcę jej oceniać. Ja bym tak nie umiała. Nie mogłabym spojrzeć sobie w oczy i nie dałabym rady pójść do łóżka z kimś kto mnie nie pociąga. I wiem to, bo wiele lat temu miałam możliwość rozwinąć relację z jednym z warszawskich biznesmenów, którego poznałam w pracy. Nie wiem czy to kwestia wychowania, wartości czy jeszcze czegoś innego? Dziś po latach zupełnie nie żałuję... Chyba z nudów bym umarła prowadząc takie życie, przejmując się znaczkami i markami.