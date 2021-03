Natalia Siwiec poucza zapracowaną fankę, jak utrzymać ciało w dobrej formie. "TO STYL ŻYCIA, a nie droga pełna wyrzeczeń"

fvgb 14 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Wiecie co, my kobiety jesteśmy jednak okropne wobec siebie. Nie przepadam za panią Siwiec, ale halo...37 lat to jakiś starczy wiek?! To młoda kobieta w kwiecie wieku więc co to za pytanie " jak się udaje w pani wieku"?! Żadna z tych złośliwek "pytaczek" nie miała 37 lat? Albo nie będzie miała? Ciekawe czy by chciała słyszeć "jak Ty to robisz W TYM WIEKU".