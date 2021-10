Natalia Siwiec z twarzą NAKŁUTĄ IGŁAMI pozdrawia z kliniki medycyny estetycznej. Kogo Wam przypomina?

Noone 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

I właśnie w ten sposób, Pudelku, napędzasz zasięgi takich (nazwijmy po imieniu) toksycznych osób. Piszecie może zbyt często nie o skandalach lub interesujących sprawach (chociaż ostatnio się wyrabiacie, jakby mniej rozenkowej), tylko o tym, co która celebrytka wrzuciła na insta. A zazwyczaj jest to podszyte współpracą z jakąś marką czy inną kliniką. Np. Poprzedni artykuł o siwiec, z jej córeczką, to już był materiał. Można było rozwinąć wątek celebrytek wykorzystujących wizerunek swoich nieświadomych dzieci, bo w przyszłości będzie z tego spory fuckup, kiedy dzieci dorosną i ogarną co matki im robiły w ten sposób i ile na nich zarobiły. Ale wybaczcie moje wymądrzanie się - nie jestem dziennikarzem, może już mieliście takie artykuły. W każdym razie, zamiast jakościowego contentu, wrzucacie pseudo prześmiewczy artykuł o siwiec, który tylko podbija jej i klinice zasięgi. No szkoda. Trochę jesteście w kropce bo wytykacie im hipokryzje i obłudę, a zarazem dzięki wam ich poczynania docierają do coraz większej ilości odbiorców. Kontrakty coraz tłustsze, i tak w kółko. Pozdrawiam redakcję i sugeruję podział portalu na „pudel insta” i „pudel herald” :D