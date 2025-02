Natsu ujawnia kulisy "Królowej przetrwania": "Jak nie masz smutnej historii, nie płaczesz i nie robisz dram, TO CIĘ WYCINAJĄ"

Natsu gorzko o "Królowej przetrwania"

W przeciwieństwie do swoich koleżanek, Karczmarczyk nie generuje aż takich dram oraz awantur w dżungli. Okazuje się, że przez to może nie być aż tak "atrakcyjna" dla produkcji. Natsu zdecydowała się opublikować w mediach społecznościowych filmik, na którym opowiedziała o tym, co osobiście wkurza ją w "Królowej przetrwania". Dramy czy historie prywatne, które przekładają się na obecność na antenie, to tylko początek.