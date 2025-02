Naturalna Magdalena Narożna maszeruje Z UKOCHANYM na fizjoterapię

Magdalena Narożna zawitała do rodzimego show-biznesu ponad dekadę temu, gdy wraz z grupą Piękni i młodzi wystąpiła w programie "Must Be The Music". Liderka formacji do dziś utrzymuje się w ścisłej czołówce największych gwiazd nurtu disco polo. W ostatnim czasie o piosenkarce sporo mówi się nie tylko w kontekście jej muzycznych poczynań, ale również imponującej metamorfozy. Sama zainteresowana ochoczo prezentuje w mediach społecznościowych efekty przemiany i stara się zmotywować obserwatorów do utrzymywania zdrowego trybu życia.