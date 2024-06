Nie żyje 26-letni bramkarz reprezentacji Czarnogóry. Zmarł nagle w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach

Moni 4 godz. temu zgłoś do moderacji 157 43 Odpowiedz

Piszecie tylko o szczepionkach a nie patrzycie ile zarazy jest wokół nie patrzycie jak w wczesnych latach 00 promowano wspaniałe wartościowe jedzenie czyli fastfoody ,napoje ktore do dziś pijemy..coraz młodsi ludzie mają udary ,zawały i to już od ok 10 lat ciekawe czemu ?