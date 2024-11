Niepokojąco szczupła Julia Dybowska wygrzewa ciało na słonecznej wyspie

zgłoś do moderacji

Nie lepiej wybrać się na plażę lub kemping dla naturystów i korzystać z wolności od ubrań. Ja od kiedy spróbowałam naturyzmu nie wyobrażam sobie że mogłabym jeszcze kiedyś wrócić do chodzenia w kostiumie kąpielowym. Zauważyłam że od kiedy staram się jak najmniej czasu spędzać w ubraniu, to dużo lepiej się czuję fizycznie i psychicznie. Pływanie bez stroju to coś wspaniałego, piękne uczucie wolności i harmonii z naturą. Szkoda tylko że w Polsce jest jeszcze tak mało miejsc przyjaznych dla naturystów.