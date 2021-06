Niewyspana Małgorzata Rozenek opisuje meksykański HORROR: "Gdzieś tu była taka ćma, że myślałam, ŻE TO PTAK K*RWA"

Słyszycie, jak to wszystko świergoli? Ale to jest nic! Tam było tyle owadów! My nie wiedzieliśmy, bo jak weszliśmy do domku ze strzechy krytej, to było ciemno. Dopiero rano zobaczyliśmy szczeliny nierówne, ile tam było ciem, jakiś robaków... Dobrze, że spaliśmy pod moskitierą, ale ja cała noc nie mogłam zasnąć, bo nie wiedziałam skąd to przylatuje. A potem było tak, że jeszcze jakieś takie dźwięki, jak ptaki siadały na dachu, to takie miałaś wrażenie jakby ci siadał na głowie! Ja się co chwilę budziłam, bo bałam się, że moskitiera się rozsunie i coś na Henia wejdzie. Radzio to samo! - mówiła zaspana celebrytka.