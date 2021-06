Małgorzata Rozenek podbija DŻUNGLĘ w kusej kiecce i z torebką-świnką: "Wiem, że to GŁUPIE" (ZDJĘCIA)

Konkurs na najbardziej absurdalne ubranie do dżungli - wygrany. Sukienka i torebka. Dla usprawiedliwienia - myślałam, że... i tu pytam Radzia: "jak to usprawiedliwić, że co myślałam?", a Radzio ze stoickim spokojem odpowiada: "tu nie ma usprawiedliwienia". Tak serio myślałam, że jest trochę mniej dżunglowe życie i od razu dodam dla wszystkich, którzy będą chcieli mi napisać, że to głupie itd... darujcie sobie - ja to wiem - pisze na Instagramie Małgorzata Rozenek.