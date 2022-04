NIKT NIE CHCE Royal Division! Tymczasem jest już nowy pomysł na walkę: "Wojownicy nie będą mogli korzystać ZE ZMYSŁU WZROKU"...

Gdy Antek Królikowski ogłosił walkę sobowtórów Putina i Zełenskiego, opinia publiczna na szczęście błyskawicznie się zjednoczyła, nie zostawiając suchej nitki na "włodarzu". Od Antka odcięli się chyba wszyscy, którzy mogli: najpierw warszawski SWPS oświadczył, że nie wiedział, jak będzie wyglądała pamiętna już konferencja, która odbyła się w jego budynku, a potem gali Royal Division nie wpuścił do Opola prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski .

Jak wiemy, Antek wycofał się z kierowania federacją i z show biznesu w ogóle, ale nie oznacza to, że wydarzenie w ogóle zostało odwołane. Inni organizatorzy idą w zaparte - w weekend odbyła się kolejna konferencja przed galą, w ramach której zapowiedziano, że Royal Division wpuszczono do... Oleśnicy .

Chwali się tym Tomasz Olejnik, tiktoker znany chociażby ze współpracy z Kamerzystą i Lordem Kruszwilem - najgorszymi patoinfluencerami, jakich wytworzyła polska sieć. Olejnik zachęca na Instagramie do kupowania biletów - hala sportowa Atol w Oleśnicy może wpuścić na wydarzenie 500 osób. Bilety kosztują od 99 do 189 złotych, ale póki co pewnym pocieszeniem jest fakt, że jeszcze dostępna jest cała pula. Jak okaże się za chwilę, nie bez przyczyny.