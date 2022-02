Nowa dziewczyna (?) Kanye Westa promuje swój wizerunek KLONA KIM KARDASHIAN na plaży w Miami (ZDJĘCIA)

Aha 30 min. temu zgłoś do moderacji 18 11 Odpowiedz

Niezła pr,opaga,nda idzie nawet zdjęcia są fał,szowane . Czołowe zdjęcie z zakrwawioną kobieta w bandaży na tle budynku to zdjęcie z wybuchu gazu w 2018 roku . Te z rana co widzieliście pierwszego dni to zdjęcia z nalotów na strefę Gazy , jak ktoś mądry może sprawdzić na stronie solidaryzujące się z Palestyńczykami Uk na Facebooku . rosyjscy jeńcy udzielający wywiadu to tak naprawdę ukraińscy nazisci których twarze można zaleźć na zdjęciach na marszach w K,ijowie ….i tak bez końca moNa wymieniać . Oprócz tych tkliwych zdjęć powieścią co wiecie ? Ilu Ukraińców zginęło? Gdzie są pozajmowane już tereny i czy sa ? No nic nie wiecie jedyne tkliwe zdjęcia jakimi was karmią