Nowe fakty w sprawie wypadku Jeremy'ego Rennera. Aktor wpadł pod pług śnieżny, RATUJĄC SIOSTRZEŃCA. Ujawniono raport policji

Monia 51 min. temu zgłoś do moderacji 37 1 Odpowiedz

Zobaczcie jak oni podaja w mediach, na pocztaku mial pomagac saisiadowi i tylko przejechalo mu noge a siasiad niby byl medykiem i zrobil opaske uciskowa i mu pomogl, teraz wychodzi ze pojazd przejechal po calym ciele aktora i ze on pomagal siostrzencowi i ze to siostrzeniec staral sie zatamowac krew. Dlatego nie wierzcie co pisza media bo to co pisza to czesto skrawek prawdy.