Odziana w bluzkę za 2,5 tys. zł Caroline Derpienski melduje się na lekcji śpiewu

Caroline Derpienski zapragnęła zostać piosenkarką

Caroline Derpienski melduje się na lekcji śpiewu

Mimo słów krytyki, Caroline nie zamierza się poddawać i już zapowiedziała kolejny utwór , a także pokazała pierwsze fotki z planu klipu. Stacjonując w Warszawie, odziana w bluzkę Balmain za 2,5 tys. zł 22-latka wybrała się na lekcję śpiewu , co udokumentowała rzecz jasna na Instagramie. Sam fakt, że celebrytka szkoli wokal i zasięga opinii eksperta zasługuje na pochwałę - polecamy takie praktyki również innym rodzimym influencerkom, aspirującym do miana piosenkarek.

Staram się codziennie chodzić na lekcje śpiewu, bo mogę przede wszystkim robić to, co sprawia mi radość, ale też to, co daje mi rozwój. Skończyłam szkołę muzyczną w pierwszej klasie fortepianu (także jak najbardziej mogę wam również zagrać w najbliższym czasie), co rozwinęło we mnie poczucie świadomości muzycznej, rytmu oraz wrażliwości - napisała Derpienski.